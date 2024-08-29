Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Стал известен полный список участников розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2024/25. Он пройдёт в новом формате, за трофей впервые будут бороться сразу 36 команд.

Последними участниками стали загребское «Динамо», французский «Лилль», сербская «Црвена Звезда» и «Слован» из Братиславы.

В турнире сыграют «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья», «Аталанта» (все — Италия), «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «Лейпциг», «Боруссия» (Дортмунд) (все — Германия), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла» (все — Англия), «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико» (все — Испания), «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Брест», «Лилль» (все — Франция), ПСВ, «Фейенорд» (оба — Нидерланды), «Спортинг», «Бенфика» (оба — Португалия), «Штурм», «Зальцбург» (оба — Австрия), а также «Брюгге» (Бельгия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Селтик» (Шотландия), «Спарта» (Прага, Чехия), «Шахтер» (Украина), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия) и «Слован» (Братислава, Словакия).

Напомним, с этого сезона 36 клубов сыграют в одной группе, проведя на первом этапе восемь матчей против разных соперников. Далее пробьются восемь первых команд, а занявшие с девятого по 24-е места сыграют стыковые матчи за выход в плей-офф. Команды с 24-го по 36-е места из еврокубков выбывают.

Финал Лиги чемпионов состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» 31 мая 2025 года.