«Барселона» одержала крупнейшую победу с декабря 2016 года
Игроки «Барселоны». Обложка © X / FC Barcelona
«Барселона» разгромила «Вальядолид» в третьем туре испанской Ла Лиги со счётом 7:0. Это крупнейшая победа команды с 2016 года.
Хет-триком отметился Рафинья. По голу на счету Роберта Левандовски, Жюля Кунде, Дани Ольмо и Феррана Торреса.
В последний раз сине-гранатовые в чемпионате Испании побеждали с разницей 7+ голов в апреле 2016 года - против «Депортиво» со счётом 8:0. Последний подобный крупный результат произошёл в декабре того же года в игре Кубка Испании. Пострадал «Эркулес» (7:0).
Игрок хозяев Ламин Ямаль установил рекорд по количеству результативных действий до достижения игроком 18 лет в XXI веке. Ранее он принадлежал бывшему игроку «Барселоны» Бояну Кркичу.
Уже 19 сентября «Барселоне» стартовать в новом формате Лиги чемпионов. Первым соперником каталонцев станет «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин.