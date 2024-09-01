«Барселона» одержала крупнейшую победу с декабря 2016 года

«Барселона» разгромила «Вальядолид» в третьем туре испанской Ла Лиги со счётом 7:0. Это крупнейшая победа команды с 2016 года.

Хет-триком отметился Рафинья. По голу на счету Роберта Левандовски, Жюля Кунде, Дани Ольмо и Феррана Торреса.

В последний раз сине-гранатовые в чемпионате Испании побеждали с разницей 7+ голов в апреле 2016 года - против «Депортиво» со счётом 8:0. Последний подобный крупный результат произошёл в декабре того же года в игре Кубка Испании. Пострадал «Эркулес» (7:0).

Игрок хозяев Ламин Ямаль установил рекорд по количеству результативных действий до достижения игроком 18 лет в XXI веке. Ранее он принадлежал бывшему игроку «Барселоны» Бояну Кркичу.