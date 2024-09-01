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Регион
31 августа, 22:36

Людей пришлось вызволять с «Седьмого неба» из-за скачка напряжения

Посетителей вставшего из-за скачка света аттракциона эвакуировали в Волгограде

В Волгограде 36 человек зависли на самом высоком аттракционе региона — «Седьмое небо». Двух человек пришлось спасать с помощью подъёмника, сообщили в МЧС России.

Причиной остановки устройства стал скачок напряжения на электросетях. Остальных оставшихся спустили штатно после запуска аттракциона.

Спасатели спускают людей с вставшего аттракциона в Волгограде. Видео © Telegram / МЧС России

В ХМАО девушка порвала промежность во время спуска с аттракциона в аквапарке
В ХМАО девушка порвала промежность во время спуска с аттракциона в аквапарке

Аттракционы в парке — это не только весёлое времяпрепровождение, но и способ испытать острые эмоции. Такие развлечения могут оказаться полезными для мозга, стимулируя выработку эндорфинов, дофамина и адреналина. Однако всё не так однозначно.

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Кадр видео Telegram / МЧС России

Артур Лапсаков
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