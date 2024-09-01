Людей пришлось вызволять с «Седьмого неба» из-за скачка напряжения
Посетителей вставшего из-за скачка света аттракциона эвакуировали в Волгограде
В Волгограде 36 человек зависли на самом высоком аттракционе региона — «Седьмое небо». Двух человек пришлось спасать с помощью подъёмника, сообщили в МЧС России.
Причиной остановки устройства стал скачок напряжения на электросетях. Остальных оставшихся спустили штатно после запуска аттракциона.
Спасатели спускают людей с вставшего аттракциона в Волгограде. Видео © Telegram / МЧС России
Аттракционы в парке — это не только весёлое времяпрепровождение, но и способ испытать острые эмоции. Такие развлечения могут оказаться полезными для мозга, стимулируя выработку эндорфинов, дофамина и адреналина. Однако всё не так однозначно.
Кадр видео Telegram / МЧС России