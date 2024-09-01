Людей пришлось вызволять с «Седьмого неба» из-за скачка напряжения

В Волгограде 36 человек зависли на самом высоком аттракционе региона — «Седьмое небо». Двух человек пришлось спасать с помощью подъёмника, сообщили в МЧС России.

В ХМАО девушка порвала промежность во время спуска с аттракциона в аквапарке

В ХМАО девушка порвала промежность во время спуска с аттракциона в аквапарке

Аттракционы в парке — это не только весёлое времяпрепровождение, но и способ испытать острые эмоции. Такие развлечения могут оказаться полезными для мозга, стимулируя выработку эндорфинов, дофамина и адреналина. Однако всё не так однозначно.