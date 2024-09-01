Билеты на тур Oasis раскупили за 10 часов после анонса воссоединения группы
Концерт Oasis в Сан-Диего, 2005 год. Обложка © Wikipedia
Старт продажи билетов на концерт-возвращение легендарной рок-группы Oasis стал настоящим бумом. Все билеты на 17 выступлений Ноэла и Лиама Галлахеров, вновь объединившихся после пятнадцатилетнего перерыва, были раскуплены всего за 10 часов. Об этом сообщил сам музыкальный коллектив.
В заявлении фанатов призывают остерегаться поддельных и недействительных билетов, которые можно найти на вторичном рынке. Группа добавила, что настоящие билеты можно будет перепродать только через официальные платформы, такие как Ticketmaster и Twickets, и исключительно по номинальной стоимости.
В связи с таким ажиотажем, представители группы настоятельно рекомендовали поклонникам обращаться только к проверенным источникам и не рисковать, покупая билеты на сомнительных платформах.
Напомним, что рок-группа Oasis, завершившая своё существование 15 лет назад, вновь объединяется и анонсирует турне по Великобритании и Ирландии. В соцсети X музыканты объявили: «Вот и всё, это случилось». В рамках тура группа даст концерты в Кардиффе, Манчестере, Лондоне, Эдинбурге и Дублине летом 2025 года.