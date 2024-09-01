Билеты на тур Oasis раскупили за 10 часов после анонса воссоединения группы

Старт продажи билетов на концерт-возвращение легендарной рок-группы Oasis стал настоящим бумом. Все билеты на 17 выступлений Ноэла и Лиама Галлахеров, вновь объединившихся после пятнадцатилетнего перерыва, были раскуплены всего за 10 часов. Об этом сообщил сам музыкальный коллектив.

В заявлении фанатов призывают остерегаться поддельных и недействительных билетов, которые можно найти на вторичном рынке. Группа добавила, что настоящие билеты можно будет перепродать только через официальные платформы, такие как Ticketmaster и Twickets, и исключительно по номинальной стоимости.

В связи с таким ажиотажем, представители группы настоятельно рекомендовали поклонникам обращаться только к проверенным источникам и не рисковать, покупая билеты на сомнительных платформах.