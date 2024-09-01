Россиянам объяснили, как изменится расчёт за сверхурочную работу
В России изменились правила расчёта оплаты сверхурочной работы
С 1 сентября в России начали действовать новые правила расчёта оплаты за сверхурочную работу. Закон, внёсший изменения в статью 152 Трудового кодекса, был опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с обновлениями, теперь при расчёте оплаты за переработки учитываются как компенсационные, так и стимулирующие выплаты.
В частности, первые два часа сверхурочной работы будут оплачены в полуторном размере, в то время как последующие часы будут рассчитываться в двойном размере. Эти меры направлены на повышение заработка работников, вынужденных трудиться сверх установленного рабочего времени.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин озвучил перечень новых законов, вступающих в силу с 1 сентября 2024 года в России. К основным изменениям относятся введение нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в школах, обязательное размещение Государственного флага во всех образовательных учреждениях, и защита инвалидов I группы от высаживания из общественного транспорта при отсутствии сопровождающего.
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