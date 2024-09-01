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1 сентября, 02:13
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Россиянам объяснили, как изменится расчёт за сверхурочную работу

В России изменились правила расчёта оплаты сверхурочной работы

С 1 сентября в России начали действовать новые правила расчёта оплаты за сверхурочную работу. Закон, внёсший изменения в статью 152 Трудового кодекса, был опубликован на официальном портале правовой информации. В соответствии с обновлениями, теперь при расчёте оплаты за переработки учитываются как компенсационные, так и стимулирующие выплаты.

В частности, первые два часа сверхурочной работы будут оплачены в полуторном размере, в то время как последующие часы будут рассчитываться в двойном размере. Эти меры направлены на повышение заработка работников, вынужденных трудиться сверх установленного рабочего времени.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / KapiKupi

Кирилл Сосновских
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