Вучич исключил, что Сербия станет «троянским конем России» в ЕС

Президент Сербии Александар Вучич озвучил скептицизм по поводу перспектив вступления Белграда в Евросоюз в ближайшие годы. Лидер выразил мнение, что страна вряд ли станет частью ЕС до 2030 года.

На ежегодной конференции по безопасности Globsec, проходящей в Праге, Вучич добавил, что хотя некоторые могут надеяться на членство в ЕС уже в 2028 году, на самом деле ситуация может сложиться иначе из-за различий в интересах между Брюсселем и Белградом.

«Я не верю, что мы станем частью ЕС в 2028 году. Потому что есть много проблем. Прежде всего, есть интересы ЕС, которые время от времени отличаются от наших интересов», — указал Вучич.

Также сербский лидер отверг утверждения, что его страна «хочет стать троянским конем России» в ЕС.