Пятый направлявшийся на Москву беспилотник сбит в Подмосковье
Ещё один украинский дрон, направлявшийся в сторону российской столицы, сбит в Подмосковье. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его данным, всё произошло в Ленинском городском округе, где сейчас работают все службы. Работали дежурные силы ПВО.
ВСУ в ночь на 1 сентября пытаются добраться беспилотниками до Москвы, однако все БПЛА успешно уничтожаются на подлёте к столице. Всего до этого сбили четыре дрона.
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