Пятый направлявшийся на Москву беспилотник сбит в Подмосковье

Ещё один украинский дрон, направлявшийся в сторону российской столицы, сбит в Подмосковье. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его данным, всё произошло в Ленинском городском округе, где сейчас работают все службы. Работали дежурные силы ПВО.