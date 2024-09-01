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1 сентября, 02:42

Пятый направлявшийся на Москву беспилотник сбит в Подмосковье

Ещё один украинский дрон, направлявшийся в сторону российской столицы, сбит в Подмосковье. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его данным, всё произошло в Ленинском городском округе, где сейчас работают все службы. Работали дежурные силы ПВО.

ПВО Рязанской области успешно справилось с угрозой
ПВО Рязанской области успешно справилось с угрозой

ВСУ в ночь на 1 сентября пытаются добраться беспилотниками до Москвы, однако все БПЛА успешно уничтожаются на подлёте к столице. Всего до этого сбили четыре дрона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Артур Лапсаков
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