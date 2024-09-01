Отец фигуранта дела о теракте в «Крокусе» переехал в Москву за год до трагедии

Расследование теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье получило новые детали. Оказалось, что отец Хусейна Хамидова, одного из фигурантов дела, переехал в Москву за год до трагического события. Согласно информации, предоставленной РИА «Новости», до этого Расул Хамидов арендовал квартиру в Екатеринбурге.

По словам владельцы жилья, подозреваемый и его семья снимали однокомнатное жильё в микрорайоне Сортировка в течение полугода.

«Не было ничего плохого: платили вовремя, сдали квартиру в хорошем состоянии», — отметила арендодатель.

По данным источников, Хусейн Хамидов проживал в Екатеринбурге как минимум с 2017 года, и его адрес был указан на проспекте Седова. Однако весной 2023 года Расул Хамидов сообщил о переезде в столицу, и с тех пор связь с ним и его семьей была утеряна.