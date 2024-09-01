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1 сентября, 05:09

Отец фигуранта дела о теракте в «Крокусе» переехал в Москву за год до трагедии

Суд по делу о теракте в «Крокус сити холле». Обложка © ТАСС / Морозова Юлия

Суд по делу о теракте в «Крокус сити холле». Обложка © ТАСС / Морозова Юлия

Расследование теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье получило новые детали. Оказалось, что отец Хусейна Хамидова, одного из фигурантов дела, переехал в Москву за год до трагического события. Согласно информации, предоставленной РИА «Новости», до этого Расул Хамидов арендовал квартиру в Екатеринбурге.

По словам владельцы жилья, подозреваемый и его семья снимали однокомнатное жильё в микрорайоне Сортировка в течение полугода.

«Не было ничего плохого: платили вовремя, сдали квартиру в хорошем состоянии», отметила арендодатель.

По данным источников, Хусейн Хамидов проживал в Екатеринбурге как минимум с 2017 года, и его адрес был указан на проспекте Седова. Однако весной 2023 года Расул Хамидов сообщил о переезде в столицу, и с тех пор связь с ним и его семьей была утеряна.

Семья одного из новых фигурантов дела о «Крокусе» живёт в России, пишут СМИ
Семья одного из новых фигурантов дела о «Крокусе» живёт в России, пишут СМИ

Ранее стало известно, что Хусейн Хамидов, один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле», переехал в Россию вместе с семьёй 12 лет назад и получил российское гражданство. Как сообщил его дядя, подозреваемый прибыл в страну из Таджикистана, где они с родителями осели и успешно адаптировались, однако в последние годы родственники потеряли контакт с Хусейном.

Кирилл Сосновских
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