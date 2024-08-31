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31 августа, 05:26

Семья одного из новых фигурантов дела о «Крокусе» живёт в России, пишут СМИ

Сестра фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Хамидова живёт и работает в РФ

Хусейн Хамидов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Хусейн Хамидов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Хусейна Хамидова живёт и работает в России, рассказал журналистам родственник супруга женщины. Сыграв свадьбу, она "пришла в дом" мужа, после чего пара купила дом в Кишлаке недалеко от Душанбе.

Прописана Манижа там же, пишет РИА «Новости». Три года назад женщина переехала в РФ, также здесь живут родители Хамидовых.

«Её брата Хусейна мы видели редко», — добавил собеседник агентства.

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Напомним, о пятерых новых фигурантах дела о теракте в «Крокус сити холле» стало известно 29 августа. Басманный районный суд Москвы продлил срок их содержания под стражей до 1 декабря. Боевиков задержали в марте во время спецоперации в Дагестане. Известно, что Хусейн Хамидов имеет гражданство России.

Матвей Константинов
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