Семья одного из новых фигурантов дела о «Крокусе» живёт в России, пишут СМИ

Сестра одного из новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» Хусейна Хамидова живёт и работает в России, рассказал журналистам родственник супруга женщины. Сыграв свадьбу, она "пришла в дом" мужа, после чего пара купила дом в Кишлаке недалеко от Душанбе.