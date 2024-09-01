Двух французских офицеров и одного 40-летнего датчанина ищут за военные преступления в Харьковской области. Об наёмниках ВСУ «РИА Новости» рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Мне сегодня из центра фиксации преступлений сообщили, что установлена ещё личность трёх, как мы их квалифицируем, военных преступников. Это граждане Франции. Установлены данные гражданина Франции, уроженца города Орлеан, Карте Франк Мишель Микаель и Эвана Контен Этьен Жан. Это два офицера из Франции и гражданин Дании 40 лет Фрис Мартин», — рассказал собеседник агентства.

В каких конкретно преступлениях подозреваются эти трое, он утонять не стал. Правоохранительные органы продолжают устанавливать местонахождение иностранцев. В дальнейшем материалы передадут следствию.