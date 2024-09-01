Путина просят просветить политиков Латинской Америки
Мэр аргентинского Ландета предложил Путину запустить курсы для политиков
Мэр аргентинского муниципалитета Ландета Хуан Доминго Браво предложил российскому президенту Владимиру Путину создать образовательный курс, который поможет обучить политиков в Латинской Америке пониманию геополитической ситуации в мире. Идею он озвучил на полях Международного муниципального форума БРИКС, пишет РИА «Новости».
По словам градоначальника из Аргентины, такие курсы пользовались бы популярностью как в его стране, так и в других странах Латинской Америки.
«Латинская Америка прошла через многие процессы, и мы заложники западной политики», — объяснил он.
Ранее в СМИ заметили, что решение провести саммит глав МИД БРИКС и партнёров организации 22–24 октября говорит о том, что всё больше стран готовы выразить своё недовольство политикой США по всему миру. Авторы подчёркивают, что особые риски для Штатов несёт идея отхода от расчётов в долларах.
Life.ru