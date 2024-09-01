Путина просят просветить политиков Латинской Америки

Мэр аргентинского муниципалитета Ландета Хуан Доминго Браво предложил российскому президенту Владимиру Путину создать образовательный курс, который поможет обучить политиков в Латинской Америке пониманию геополитической ситуации в мире. Идею он озвучил на полях Международного муниципального форума БРИКС, пишет РИА «Новости».

По словам градоначальника из Аргентины, такие курсы пользовались бы популярностью как в его стране, так и в других странах Латинской Америки.

«Латинская Америка прошла через многие процессы, и мы заложники западной политики», — объяснил он.