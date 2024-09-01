США повысили тон на Китай из-за «тарана» филиппинского корабля В Госдепе США поддержали Филиппины и призвали Китай прекратить «эскалацию» 1 сентября, 07:47 Белый дом высказался в поддержку Филиппин. Обложка © freepik / DejaVu Designs

Американские власти недовольны Пекином, который, по их мнению, устроил «эскалацию» в Южно-Китайском море. Вашингтон требует от Китая прекратить раскачивать и дестабилизировать ситуацию в регионе. Об этом заявил журналистам официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя столкновение китайского и филиппинского кораблей.

«США поддерживают своего союзника в лице Филиппин и осуждают опасные и эскалационные действия КНР в отношении законных морских операций филиппинского флота в Южно-Китайском море 31 августа», — указано в сообщении.

По мнению Госдепартамента, Китай специально устроил провокацию в море, тем самым поставив под угрозу жизни членов экипажа с обеих сторон. В Белом доме потребовали от китайских властей соблюдать международное законодательство и перестать объяснять свои «дестабилизирующие» действия территориальными спорами, что в итоге «угрожает свободе судоходства и перелётов всех стран».

Натянутые отношения между КНР и Филиппинами связаны со спором по поводу архипелага Спратли (Наньша) в Южно-Китайском море. 25 августа он обострился из-за того, что филиппинское судно морской полиции проломило китайский катер, который обеспечивал контроль в спорной акватории рифа Сяньбинь (Сабина). Пекин возложил всю ответственность за произошедшее на Филиппины, призвав островное государство «отказаться от иллюзий и немедленно отступить». Филиппинская сторона заявила, что китайские корабли пошли на таран и использовали водяные пушки против их судна.

Авторы Татьяна Миссуми