Бизнесмен «‎со связями» обвешал свой Mercedes мигалками и лихачил на дорогах Петербурга В Петербурге задержан «Мерседес» с незаконными спецсигналами, устроивший обгон 1 сентября, 09:28 Задержание «Мерседеса» с незаконными спецсигналами. Обложка © Telegram / Петербургская полиция

В Санкт-Петербурге полиция задержала Mercedes («Мерседес») с незаконными спецсигналами, который совершил дерзкий обгон прямо по встречной полосе, едва не устроив аварию. Поймать нарушителя помогли очевидцы, которые сообщили правоохранителям о случившемся. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального МВД.

Задержание «Мерседеса» с незаконными спецсигналами. Видео © Telegram / Петербургская полиция

«29 августа в региональное управление Госавтоинспекции поступило сообщение от неравнодушного гражданина. Накануне в Кудрово он стал очевидцем хамской езды водителя «Мерседеса». Тот, включив спецсигналы, выехал на «встречку» и совершил обгон прямо на мосту через реку Оккервиль», — говорится в тексте.

Задержание «Мерседеса» с незаконными спецсигналами. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Задержание «Мерседеса» с незаконными спецсигналами. Фото © Telegram / Петербургская полиция

Иномарка оказалась закреплена за фирмой по продаже автомобилей, владельцем числился 44-летний петербургский бизнесмен. Машину объявили в розыск, задержать её удалось уже 30 августа. За рулём был 24-летний водитель, сам предприниматель сидел рядом. Он тут же попытался убедить полицию в своих «связях», а также заявил, что торопится и должен скоро лететь в Саудовскую Аравию.

Автомобиль изъяли на спецстоянку, а водителя-лихача привлекли к ответственности сразу по двум статьям КоАП РФ – за выезд на встречную полосу и управление автомобилем без предусмотренных ПДД документов. Также нарушителю вменяется незаконное использование спецсигналов.

Ранее сообщалось, что перевозивший лося депутат Валерий Рашкин вновь угодил в историю с сохатым. Его автомобиль сбил животное, хотя за рулём парламентария не было, машиной управлял его родственник.

Авторы Татьяна Миссуми