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1 сентября, 09:20

Британские учёные выяснили, что человек после смерти живёт ещё три минуты

Британские учёные: После остановки сердца человек живёт ещё три минуты

Учёные из Саутгемптонского университета в Англии опубликовали итоги большого исследования, которые гласят о том, что после смерти человек способен ещё несколько минут пребывать в сознании.

Исследователи считают, что мозг человека будет активен в течение трёх минут после остановки сердца, что противоречит более ранним выводам о том, что мыслительная активность продолжается лишь 30 секунд после рекращения сердечной деятельности.

Около 40% участников исследования сообщили, что помнят события, происходившие с ними в этот период, что подтверждает возможность сохранения сознания даже в критическом состоянии.

Из двух тысяч респондентов, переживших клиническую смерть, 40% рассказали, что в их память впечатались события, происходившие тогда, когда их сердце уже не билось. Это говорит о том, что сознание не покидает человека, находящегося на смертном одре.

Однако сама природа существования сознания после смерти пока остаётся загадкой, поскольку учёные не могут выяснить, как именно это состояние продолжается и какие механизмы его поддерживают.

Полученные данные подчёркивают значимость изучения феномена «прижизненного воспоминания», когда пациенты, побывавшие между жизнью и смертью сообщают о ярких воспоминаниях, ощущении покоя и даже случаях, когда им удавалось наблюдать за своей «кончиной» со стороны.

Жительница Британии очнулась через часы после констатации врачами смерти мозга
Жительница Британии очнулась через часы после констатации врачами смерти мозга

Ранее учёные из США провели исследование и выяснили, что мозг человека продолжает работать ещё 20 секунд после остановки сердца. Об этом говорят электрические сигналы, поступающие от коры головного мозга. По мнению специалистов, человека можно вернуть к жизни именно в этот временной отрезок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / azazello photo studio

Владимир Озеров
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