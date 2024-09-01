Британские учёные выяснили, что человек после смерти живёт ещё три минуты

Учёные из Саутгемптонского университета в Англии опубликовали итоги большого исследования, которые гласят о том, что после смерти человек способен ещё несколько минут пребывать в сознании.

Исследователи считают, что мозг человека будет активен в течение трёх минут после остановки сердца, что противоречит более ранним выводам о том, что мыслительная активность продолжается лишь 30 секунд после рекращения сердечной деятельности.

Около 40% участников исследования сообщили, что помнят события, происходившие с ними в этот период, что подтверждает возможность сохранения сознания даже в критическом состоянии.

Из двух тысяч респондентов, переживших клиническую смерть, 40% рассказали, что в их память впечатались события, происходившие тогда, когда их сердце уже не билось. Это говорит о том, что сознание не покидает человека, находящегося на смертном одре.

Однако сама природа существования сознания после смерти пока остаётся загадкой, поскольку учёные не могут выяснить, как именно это состояние продолжается и какие механизмы его поддерживают.

Полученные данные подчёркивают значимость изучения феномена «прижизненного воспоминания», когда пациенты, побывавшие между жизнью и смертью сообщают о ярких воспоминаниях, ощущении покоя и даже случаях, когда им удавалось наблюдать за своей «кончиной» со стороны.