Борьба ополчившегося против России Евросоюза, начавшаяся по прихоти США, не имеет ничего общего с европейскими интересами, а также наносит ущерб кошелькам налогоплательщиков. Разгребать последствия своей антироссйской политики Европе придётся ещё долго. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время интервью с ведущим программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным.

«Европейские страны, ведомые Соединёнными Штатами, зашлись в конфронтационном экстазе. Они отыгрывают ту роль, которая им отпущена Вашингтоном во всей этой истории, в ущерб своим собственным интересам, в ущерб кошелькам своих налогоплательщиков. Конечно, это все будет иметь для них глубокие последствия, они неизбежны», — утверждает представитель Кремля.

По его словам, понаблюдать за тем, как ЕС будет справляться с негативными последствиями своей политики, можно будет в течение грядущего десятилетия.

Однако он отметил, что речь о представителях Запада, а не обо всех странах.

«Потому что Запад — это не мировое большинство. На Западе, действительно, министр иностранных дел Европы — он себя уже ведёт как министр обороны. Причем ведёт себя как ястреб», — считает Песков.