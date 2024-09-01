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Регион
1 сентября, 09:45

Десант и спецназ «‎Лють‎» не смогли остановить прорыв Армии России вглубь обороны Украины

МО: ВСУ потеряли 560 солдат в боях с российской группировкой войск «Центр»

Более 10 подразделений украинской армии за минувшие сутки потеряли порядка 560 военных в боях с российской группировкой войск «Центр» в Донецкой Народной Республике, в их числе так называемый элитный спецназ ВСУ «‎Лють‎». Об этом говорится в ежедневной своден Минобороны РФ о ходе СВО.

«Центр» продолжает продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 32-й, 53-й, 117-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Калиново, Дзержинск, Гродовка, Димитров, Леонидовка, Михайловка, Николаевка и Селидово ДНР. Отразили восемь контратак штурмовых групп 53-й механизированной, 142-й пехотной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины», — уточнили в МО РФ.

В результате провальных атак ВСУ потеряли до 560 военнослужащих. Также российские военные уничтожили украинский танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и пять 122-мм гаубиц Д-30.

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Ранее в подполье сообщили, что в результате удара по Ильичёвскому порту в Одессе были уничтожены иностранные наёмники, которые отвечали за приём военной техники с Запада. В результате атаки погибло более 20 наёмников, а около 50 получили ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Андрей Бражников
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