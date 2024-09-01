Бойцы «Запада» за сутки лишили ВСУ до 510 солдат и шести складов

За сутки солдаты группировки войск «Запад» уничтожили до 510 военнослужащих в зоне ответственности. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В военном ведомстве добавили, что противник также лишился танка, боевой бронированной машины «Казак» и девяти авто.

«Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населённых пунктов Петропавловка, Кругляковка Харьковской области, Ямполь и Красный Лиман ДНР», — сказано в сообщении.

Там добавили, что в результате контрбатарейной борьбы были уничтожены 155-мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart из Великобритании, 155-мм гаубицы М777 и М198 из США, две 122-мм гаубицы Д-30, британская 105-мм гаубица L-119, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и шесть полевых складов боеприпасов.