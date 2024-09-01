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1 сентября, 10:17

Армия России уничтожила радиолокационную станцию производства Израиля в зоне СВО

Российские военные уничтожили израильскую радиолокационную станцию воздушного наблюдения RPS-42 в зоне спецоперации. Кроме того, наши парни поразили цеха по сборке БПЛА и ангары для их хранения в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля, поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Также армия ВС РФ уничтожила скопление живой силы ВСУ и военной техники. Бойцы атаковали противника в 133 районах.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что Россия уничтожила трёх разведчиков ВСУ в Курской области. Ликвидация бойцов Украины произошла вблизи населённого пункта Нижняя Паровая. Солдаты противника принадлежали 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

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Telegram/Минобороны России

Наталья Афонина
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