Армия России уничтожила радиолокационную станцию производства Израиля в зоне СВО

Российские военные уничтожили израильскую радиолокационную станцию воздушного наблюдения RPS-42 в зоне спецоперации. Кроме того, наши парни поразили цеха по сборке БПЛА и ангары для их хранения в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены радиолокационная станция воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля, поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Также армия ВС РФ уничтожила скопление живой силы ВСУ и военной техники. Бойцы атаковали противника в 133 районах.