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1 сентября, 11:17

В Ирландии уличили Зеленского в кровожадности и назвали «глубоко коррумпированным диктатором»

Журналист Боуз: Зеленский хочет втянуть Запад в глобальный конфликт

Владимир Зеленский пытается погрузить Запад в страшнейший глобальный конфликт. Об этом в соцсети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Человек, которого США и Европейский союз выдают за борца за свободу, на самом деле глубоко коррумпированный диктатор», — считает Боуз.

Журналист добавил, что теперь Зеленский не прекращает искать способы втянуть Запад в мировой конфликт катастрофического масштаба.

Медведчук: Террористическая Украина Зеленского обречена на уничтожение
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Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором вновь просил США, Германию и Великобританию разрешить Украине наносить удары по российской территории зарубежным дальнобойным оружием. Заодно он попросил ещё снарядов и ракет к ним.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Озеров
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