Владимир Зеленский пытается погрузить Запад в страшнейший глобальный конфликт. Об этом в соцсети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Человек, которого США и Европейский союз выдают за борца за свободу, на самом деле глубоко коррумпированный диктатор», — считает Боуз.

Журналист добавил, что теперь Зеленский не прекращает искать способы втянуть Запад в мировой конфликт катастрофического масштаба.