В Ирландии уличили Зеленского в кровожадности и назвали «глубоко коррумпированным диктатором»
Журналист Боуз: Зеленский хочет втянуть Запад в глобальный конфликт
Владимир Зеленский пытается погрузить Запад в страшнейший глобальный конфликт. Об этом в соцсети Х заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Человек, которого США и Европейский союз выдают за борца за свободу, на самом деле глубоко коррумпированный диктатор», — считает Боуз.
Журналист добавил, что теперь Зеленский не прекращает искать способы втянуть Запад в мировой конфликт катастрофического масштаба.
Ранее Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором вновь просил США, Германию и Великобританию разрешить Украине наносить удары по российской территории зарубежным дальнобойным оружием. Заодно он попросил ещё снарядов и ракет к ним.
Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis