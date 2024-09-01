1 сентября в этом году может стать самым жарким в XXI веке

1 сентября 2024 года может стать самым жарким в Москве за XXI век. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своём телеграм-канале.

Метеоролог рассказал, что сегодня в столице сохранится хорошая погода с обилием солнца и без осадков. По его словам, воздух в День знаний может разогреться до 30 градусов. При этом он отметил, что несмотря на звание «самого жаркого» суточный рекорд максимальной температуры воздуха, установленный в 1938 году, и составляющий +30,8°, скорее всего сохранится.

«Температура воздуха в столице +29…+31°, по области +26…+31°. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 755 мм рт. ст., что выше нормы», — рассказал синоптик.