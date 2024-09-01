Иммунолог дала советы, как подготовить организм к сезону гриппа и ОРВИ

Начало осени традиционно считается сезоном простуд. В это время необходимо тщательнее подходить к укреплению своего иммунитета, чтобы не заболеть. Что именно надо делать, рассказала врач - аллерголог-иммунолог, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Лутковская в беседе RG.ru.

«Организм перестраивает интенсивность физиологических процессов под изменяющиеся сезонные условия (температуру, влажность, длину светового дня). В зависимости от сезона меняется активность роста, возбудимость нервной системы, показатели иммунитета, газообмена и гемодинамики, содержание воды, электролитов, холестерина, глюкозы, ферментов, гормонов надпочечников, щитовидной железы и половых гормонов», — объяснила медик.

Помочь организму противостоять сезонным инфекциям можно при помощи профилактического обследования. Оно поможет выявить вялотекущие и бессимптомные формы заболевания и вовремя их остановить. Для этого надо сдать клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи.

Чтобы избежать простуды, надо также одеваться по погоде, следить за температурой и влажностью дома, чаще проводить влажную уборку, соблюдать правила личной гигиены и избегать стрессовых ситуаций. Кроме того, немаловажную роль в этом вопросе играют здоровый сон и сбалансированное питание. Рацион должен быть богат продуктами с витаминами А, В, Е, С, омега-3 жирными кислотами и клетчаткой. Укрепляет иммунитет и активный образ жизни: прогулки на свежем воздухе, тренировки, плавание, добавила врач.