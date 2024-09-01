В Норильске неадекват с мачете пробил голову соседу и накинулся на полицейских

В Норильске мужчина с мачете напал на соседа, а при задержании начал угрожать полицейским. Теперь его будут судить за угрозу применения насилия в отношении правоохранителей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

«Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Норильска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Кроме того, мужчина подозревается в покушении на убийство местного жителя (ч. 3 ст. 30 п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие выяснило, что накануне вечером 21-летний мужчина, встретив на лестничной площадке незнакомца, ударил его по голове мачете. Потерпевший убежал и сообщил о случившимся в полицию. Выйдя из подъезда неадекват с холодным оружием наткнулся на наряд полиции, но барагозить не перестал. Он начал выкрикивать в адрес полицейских угрозы и размахивать мачете. Даже выстрел в воздух не помог пресечь такое поведение. Чтобы остановить опасное шоу, полицейский пальнул вооружённому мужчине в ногу.