В Норильске неадекват с мачете пробил голову соседу и накинулся на полицейских
В Норильске задержали мужчину с мачете, пытавшегося напасть на полицейских
В Норильске мужчина с мачете напал на соседа, а при задержании начал угрожать полицейским. Теперь его будут судить за угрозу применения насилия в отношении правоохранителей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.
«Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Норильска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. Кроме того, мужчина подозревается в покушении на убийство местного жителя (ч. 3 ст. 30 п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
Следствие выяснило, что накануне вечером 21-летний мужчина, встретив на лестничной площадке незнакомца, ударил его по голове мачете. Потерпевший убежал и сообщил о случившимся в полицию. Выйдя из подъезда неадекват с холодным оружием наткнулся на наряд полиции, но барагозить не перестал. Он начал выкрикивать в адрес полицейских угрозы и размахивать мачете. Даже выстрел в воздух не помог пресечь такое поведение. Чтобы остановить опасное шоу, полицейский пальнул вооружённому мужчине в ногу.
Ранее Life.ru сообщал, что 45-летний мужчина ударил ножом женщину из-за сделанного ему замечания. Его быстро задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), расследование которого контролирует Люблинская межрайонная прокуратура.
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