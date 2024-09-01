Богомаз: Системы РЭБ подавили украинский беспилотник в Брянской области

В Брянской области сбили очередной украинский беспилотник. К счастью, никто из жителей не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолётного типа обнаружен и подавлен системами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что почти 160 украинских беспилотников самолётного типа атаковали 15 регионов России за минувшую ночь, они были сбиты или перехвачены. 46 из них поразили над территорией Курской области, 34 – над Брянской областью, 28 — над Воронежской, 14 – над Белгородской, восемь – под Рязанью.