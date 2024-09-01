Эшелону ВСУ предрекли гибель в «огневом мешке» после освобождения Выемки Марочко: ВС РФ создают «котёл» для ВСУ на западе ЛНР после освобождения Выемки 1 сентября, 13:47 Бойцы ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска создают «котёл» для украинских военных, занимающих западную часть ЛНР, именно поэтому освобождение донецкого посёлка Выемка имеет для России стратегически важное значение. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Освобождение Выемки значительно ухудшает положение дел украинских боевиков, которые находятся в кременской агломерации, лисичанской агломерации. <…> Если говорить военным языком: мы создаем реальный огневой мешок, либо котёл для всей украинской группировки, которая находится на западе Луганской Народной Республики», — поделился он.

По его словам, ВСУ оказались на грани полного обрушения фронта, что показало стремительное взятие нашими бойцами Выемки под свой контроль. Украинская армия не способна совершать наступательные действия, при этом у неё уже нет сил даже держать оборону, добавил эксперт.

Марочко уверен, что дислоцированные в Северске солдаты ВСУ находятся в невыгодном положении: им либо грозит полное окружение, либо придётся спешно покидать город, чтобы не дожидаться полного уничтожения под ударами ВС РФ.

Напомним, армия России в ходе выполнения задач специальной операции освободила населённые пункты Выемка и Птичье, расположенные в Донецкой Народной Республике (ДНР). Успешное наступление провели подразделения Южной группировки ВС РФ.

Авторы Татьяна Миссуми