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1 сентября, 15:28

Стубб опроверг размещение ядерного оружия НАТО в Финляндии

Финляндия не станет размещать внутри страны ядерное оружие НАТО, заявил президент Финляндии Александр Стубб в эфире Radio Suomi. Он отметил важную роль такого вооружения в силах сдерживания альянса, но информацию об установке ядерки опроверг.

«Нет. Его не хотят и не просят», — отметил лидер, подчеркнув, что Финляндия вступила в альянс, в том числе и с целью размещения американской армии в стране.

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Ранее сообщалось, что НАТО хочет разместить свои войска в Финляндии, чтобы создать угрозу для России на северных границах. По словам политологов, в будущем давление на Россию усилится не только на суше, но и на море, чтобы полностью перекрыть доступ к Северному морскому пути.

Обложка ©

ТАСС / AP / Mark Schiefelbein

Александра Мышляева
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