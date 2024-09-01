Стубб опроверг размещение ядерного оружия НАТО в Финляндии
Финляндия не станет размещать внутри страны ядерное оружие НАТО, заявил президент Финляндии Александр Стубб в эфире Radio Suomi. Он отметил важную роль такого вооружения в силах сдерживания альянса, но информацию об установке ядерки опроверг.
«Нет. Его не хотят и не просят», — отметил лидер, подчеркнув, что Финляндия вступила в альянс, в том числе и с целью размещения американской армии в стране.
Ранее сообщалось, что НАТО хочет разместить свои войска в Финляндии, чтобы создать угрозу для России на северных границах. По словам политологов, в будущем давление на Россию усилится не только на суше, но и на море, чтобы полностью перекрыть доступ к Северному морскому пути.
ТАСС / AP / Mark Schiefelbein