Стубб опроверг размещение ядерного оружия НАТО в Финляндии

Финляндия не станет размещать внутри страны ядерное оружие НАТО, заявил президент Финляндии Александр Стубб в эфире Radio Suomi. Он отметил важную роль такого вооружения в силах сдерживания альянса, но информацию об установке ядерки опроверг.

«Нет. Его не хотят и не просят», — отметил лидер, подчеркнув, что Финляндия вступила в альянс, в том числе и с целью размещения американской армии в стране.