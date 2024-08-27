Президент Финляндии заявил о праве Украины бить по России западным оружием

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что Киеву можно бомбить российскую территорию западным оружием в оборонительных целях. Об этом он заявил во время пресс-конференции на YouTube-канале финского МИД в ответ на вопрос журналистов, может ли украинскяам армия наносить удары предоставленным вооружением по РФ.