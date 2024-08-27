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Регион
27 августа, 10:45

Президент Финляндии заявил о праве Украины бить по России западным оружием

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что Киеву можно бомбить российскую территорию западным оружием в оборонительных целях. Об этом он заявил во время пресс-конференции на YouTube-канале финского МИД в ответ на вопрос журналистов, может ли украинскяам армия наносить удары предоставленным вооружением по РФ.

«Если прямо отвечать на первый вопрос, да, может», — сказал он журналисту.

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Тяжело найти в мире президента, более враждебного к России, чем Александер Стубб, которого ранее Алексей Пушков называл «американским» за проводимую политику. А ещё его страну НАТО готовит к столкновению с Россией, поскольку в Финляндии в скором времени будет размещён очередной штаб альянса, а также 15 американских военных баз.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Владимир Озеров
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