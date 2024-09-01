Психолог открыла главную опасность перехода на «удалёнку»

В современных реалиях есть множество вариантов заработка, однако одним из самых популярных остаётся «удалёнка». Она позволяет людям не тратить много времени на дорогу до офиса и обратно и работать в комфортных для себя условиях. Однако есть случаи, когда такой формат может быть опасен для ментального здоровья человека.

Как рассказала интернет-изданию Regions.ru практикующий психолог и психоаналитик Мария Синицына, выход в общество — это личный выбор каждого. В первую очередь желание быть частью коллектива зависит от того, интроверт человек или экстраверт. Но это не единственная причина, по которой человек выбирает «удалёнку».

«Дома более расслабляющая и безопасная обстановка. Там мы можем сами построить свой режим работы и следовать ему без стресса. А в офисе такой возможности нет: кто-то постоянно накидывает задачи, дёргает и отвлекает от процесса, поэтому сосредоточиться непросто. Кроме этого, в коллективе могут быть триггеры, вызывающие психологическую реакцию», — отметила психолог.

Бывает, что работа из офиса на подсознательном уровне вызывает отторжение. Это может проявляться тремором рук, паническими атаками и постоянными заболеваниями, вызванными психосоматикой.

«Тогда необходимо разобраться, лучше со специалистом, что именно вызывает тревожность, и проработать внутренние зажимы, чтобы навсегда не заточить себя в квартире», — заключила Синицына.