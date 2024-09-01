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Регион
1 сентября, 15:52

На Украине раскрыли последствия атаки ВСУ на Курскую область для Зеленского

Дубинский: Обвал фронта в Донбассе откроет РФ дорогу на Днепропетровскую область

У армии России есть шанс получить дорогу на Днепропетровскую область. Такая возможность выпадет если произойдёт обвал фронта в Донбассе из-за атаки ВСУ на Курскую область. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Если эта операция с войсковой точки зрения задумывалась для отвлечения российских войск с Донецкого фронта — этого результата добиться не удалось», — сказал он о курской операции.

Дубинский заявил, что обвал фронта в сторону Днепропетровской области станет «катастрофической ценой». По его словам, атака со стороны Украины на Курскую область является лишь PR-акцией.

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Ранее стало известно, что ВС РФ смогли уничтожить противника в районе 17 населённых пунктов региона. Поражение нанесли около сёл Апанасовка, Борки, Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Любимовка, Лебедевка, Мартыновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное и Снагость. О

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Наталья Афонина
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