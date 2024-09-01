На Крымском мосту перекрыли движение без объяснения причин Движение по Крымскому мосту в направлении Керчи восстановлено 1 сентября, 14:13 Крымский мост. Обложка © Telegram / Марат Хуснуллин

По Крымскому мосту было остановлено движение автомобильного транспорта, около 240 машин скопилось в зоне подъезда. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту без уточнения причин.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту в направлении Керчи временно приостановлено», — сказано в тексте.

В 16:22 (по Москве) сообщалось, что движение на Крымском мосту полностью восстановлено. Причины временных ограничений не называются.

Ранее Life.ru писал, что Следком не смог установить полный список соучастников подрыва Крымского моста в октябре 2022 года, следует из материалов суда. В связи с этим следствие считает, что некоторые фигуранты, находясь на свободе, могут вступить в контакт с другими причастными, чтобы уклониться от ответственности, скрыться или уничтожить доказательства.

Авторы Татьяна Миссуми