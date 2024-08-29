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29 августа, 06:34

Следком не смог установить полный круг причастных к подрыву Крымского моста

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Крымский мост. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Следком не смог установить полный список соучастников подрыва Крымского моста в октябре 2022 года, следует из материалов суда. В связи с этим следствие считает, что некоторые фигуранты, находясь на свободе, могут вступить в контакт с другими причастными, чтобы уклониться от ответственности, скрыться или уничтожить доказательства.

Как пишет ТАСС, один из установленных соучастников нашёл фуру, в которой перевозилась взрывчатка. Другой возглавлял организацию — возможного конечного получателя груза в большегрузе.

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Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту прогремел взрыв. В результате обрушились два автомобильных пролёта, также на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что за терактом стоит Украина. По данным следствия, организатором является глава военной разведки Киева Кирилл Буданов*. СМИ писали, что некоторые фигуранты скрылись от следствия за рубежом.

* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Матвей Константинов
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