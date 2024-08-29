Следком не смог установить полный круг причастных к подрыву Крымского моста

Следком не смог установить полный список соучастников подрыва Крымского моста в октябре 2022 года, следует из материалов суда. В связи с этим следствие считает, что некоторые фигуранты, находясь на свободе, могут вступить в контакт с другими причастными, чтобы уклониться от ответственности, скрыться или уничтожить доказательства.