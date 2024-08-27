Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту скрылись от СК за рубежом

Часть исполнителей и организаторы взрыва на Крымском мосту в 2022 году скрылись от следователей за пределами России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, в ходе расследования силовики провели более 30 судебных экспертиз, проанализировали данные камер видеонаблюдения, осмотрели телефоны и другие электронные носители информации обвиняемых. Российские правоохранители поддерживали контакты с коллегами из Армении, Грузии и Китая для установления всех обстоятельств взрыва.

«‎Продолжить проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление организаторов и исполнителей преступления, находящихся за пределами РФ, наличия между ними длительных устойчивых связей и организованного характера взаимодействия», — говорится в одном из файлов СК.