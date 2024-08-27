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27 августа, 05:16

Фигуранты дела о теракте на Крымском мосту скрылись от СК за рубежом

Взрыв и пожар на Крымском мосту в 2022 году. Обложка © t.me / Заря | Новости, Россия, Крым, Севастополь

Взрыв и пожар на Крымском мосту в 2022 году. Обложка © t.me / Заря | Новости, Россия, Крым, Севастополь

Часть исполнителей и организаторы взрыва на Крымском мосту в 2022 году скрылись от следователей за пределами России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, в ходе расследования силовики провели более 30 судебных экспертиз, проанализировали данные камер видеонаблюдения, осмотрели телефоны и другие электронные носители информации обвиняемых. Российские правоохранители поддерживали контакты с коллегами из Армении, Грузии и Китая для установления всех обстоятельств взрыва.

«‎Продолжить проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление организаторов и исполнителей преступления, находящихся за пределами РФ, наличия между ними длительных устойчивых связей и организованного характера взаимодействия», — говорится в одном из файлов СК.

Минобороны признано потерпевшим по делу о теракте на Крымском мосту
Минобороны признано потерпевшим по делу о теракте на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту прогремел рано утром 8 октября 2022 года и обрушил два автомобильных пролёта. Также на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по мосту. В результате погибли четыре человека. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что за терактом стоит Киев. Российские силовики назвали организатора взрыва: им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*.

* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Андрей Бражников
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