Польша требует $1,5 трлн репараций от Германии

«Мы простили, хотя помним, хотя боль есть, хотя всё время есть ещё десятки тысяч тех, кто был лично ранен немцами. <...> Прощение и признание вины — это одно, а возмещение ущерба — другое. И этот вопрос всё ещё не решён и никогда не решался в течение 80 лет, считая весь период Второй мировой войны», — сказал президент на мероприятии, приуроченном к годовщине начала войны.