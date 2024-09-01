Польша требует $1,5 трлн репараций от Германии
Президент Польши Анджей Дуда снова потребовал репарации от Германии
Польша снова потребовала репараций от Берлина за причинённый во время Второй мировой войны ущерб (1939-1945 годы). С таким заявлением выступил президент республики Анджей Дуда, сообщает Bankier.pl.
«Мы простили, хотя помним, хотя боль есть, хотя всё время есть ещё десятки тысяч тех, кто был лично ранен немцами. <...> Прощение и признание вины — это одно, а возмещение ущерба — другое. И этот вопрос всё ещё не решён и никогда не решался в течение 80 лет, считая весь период Второй мировой войны», — сказал президент на мероприятии, приуроченном к годовщине начала войны.
По мнению Дуды, если кто-то кому-то причинил вред, то необходимо понести очевидные последствия. Это также касается «восстановления до прежнего состояния или выплаты такой суммы, которая позволит это сделать». На данный момент сумма оценивается в 6,2 трлн злотых (свыше $1,5 трлн).
Ранее Дуда заявил о том, что между Польшей и Украиной есть «огромные проблемы». Например, происходит неконтролируемый ввоз украинских продуктов в страны ЕС. При этом Брюссель не хочет принимать участие в решении данной проблемы, оставив это Варшаве.
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