Влюблённые разбились насмерть на Harley Davidson через день после его покупки
Семейная пара разбилась насмерть на мотоцикле на трассе под Краснодаром
В Краснодарской области на трассе в сторону Кропоткина двое супругов погибли в ДТП. Мотоцикл Harley Davidson, на котором они ехали, был куплен ими всего за день до смерти. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани в своём телеграм-канале.
Искорёженный мотоцикл на месте смертельной аварии. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Кубани
По данным Госавтоинспекции, мотоциклист пошёл на обгон, но на большой скорости его мотоцикл занесло. Оказавшись на встречной полосе, «Харлей» врезался в две иномарки. Байкер и его пассажирка скончались на месте от полученных травм.
Погибшие — муж и жена. Сам мотоцикл они купили за день до смерти. Водитель имел категорию на управление мототранспортом.
Ранее в Москве два человека погибли в аварии с мотоциклом и двумя авто на 39-м км МКАД. Инцидент произошёл глубокой ночью. Водитель «газели» перестраивался в левую полосу и, не заметив мотоциклиста с пассажиром, спихнул их на встречку, откуда в них влетел другой автомобиль.
Telegram / Госавтоинспекция Кубани