Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 14:46

Влюблённые разбились насмерть на Harley Davidson через день после его покупки

Семейная пара разбилась насмерть на мотоцикле на трассе под Краснодаром

В Краснодарской области на трассе в сторону Кропоткина двое супругов погибли в ДТП. Мотоцикл Harley Davidson, на котором они ехали, был куплен ими всего за день до смерти. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани в своём телеграм-канале.

Искорёженный мотоцикл на месте смертельной аварии. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Кубани

По данным Госавтоинспекции, мотоциклист пошёл на обгон, но на большой скорости его мотоцикл занесло. Оказавшись на встречной полосе, «Харлей» врезался в две иномарки. Байкер и его пассажирка скончались на месте от полученных травм.

Погибшие — муж и жена. Сам мотоцикл они купили за день до смерти. Водитель имел категорию на управление мототранспортом.

Питт и Клуни прокатились на российском "Урале" на съёмках для журнала GQ
Питт и Клуни прокатились на российском "Урале" на съёмках для журнала GQ

Ранее в Москве два человека погибли в аварии с мотоциклом и двумя авто на 39-м км МКАД. Инцидент произошёл глубокой ночью. Водитель «газели» перестраивался в левую полосу и, не заметив мотоциклиста с пассажиром, спихнул их на встречку, откуда в них влетел другой автомобиль.

Обложка ©

Telegram / Госавтоинспекция Кубани

Владимир Озеров
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Авто
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров