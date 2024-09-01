Влюблённые разбились насмерть на Harley Davidson через день после его покупки

В Краснодарской области на трассе в сторону Кропоткина двое супругов погибли в ДТП. Мотоцикл Harley Davidson, на котором они ехали, был куплен ими всего за день до смерти. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани в своём телеграм-канале.

Искорёженный мотоцикл на месте смертельной аварии. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Кубани

По данным Госавтоинспекции, мотоциклист пошёл на обгон, но на большой скорости его мотоцикл занесло. Оказавшись на встречной полосе, «Харлей» врезался в две иномарки. Байкер и его пассажирка скончались на месте от полученных травм.

Погибшие — муж и жена. Сам мотоцикл они купили за день до смерти. Водитель имел категорию на управление мототранспортом.