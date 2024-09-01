Бетонная плита придавила двух детей в Саратовской области, один ребёнок погиб

Двух детей придавило бетонной плитой в посёлке Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.

«В 16:19 в службу «112» поступило сообщение о том, что в посёлке Тепличный в районе улицы Новый Микрорайон двоих детей придавило бетонной плитой», — написал он в своём телеграм-канале.

Детей достали из-под плиты спасатели при помощи гидравлического инструмента. К сожалению, один из ребят скончался на месте. Выжившего ребёнка госпитализировали. Сейчас на месте трагедии работают спасатели областной и городской службы спасения и полицейские. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить.