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1 сентября, 14:36

Бетонная плита придавила двух детей в Саратовской области, один ребёнок погиб

Плита придавила двоих детей. Обложка © Telegram / Юрий Юрин

Плита придавила двоих детей. Обложка © Telegram / Юрий Юрин

Двух детей придавило бетонной плитой в посёлке Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.

«В 16:19 в службу «112» поступило сообщение о том, что в посёлке Тепличный в районе улицы Новый Микрорайон двоих детей придавило бетонной плитой», — написал он в своём телеграм-канале.

Детей достали из-под плиты спасатели при помощи гидравлического инструмента. К сожалению, один из ребят скончался на месте. Выжившего ребёнка госпитализировали. Сейчас на месте трагедии работают спасатели областной и городской службы спасения и полицейские. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить.

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Ранее похожая трагедия произошла в Свердловской области. 10-летний мальчик вместе с друзьями залез на огороженную частную территорию, где находились строительные материалы. Пока дети играли, одна из бетонных плит упала на ребёнка и насмерть придавила его.

Александра Мышляева
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