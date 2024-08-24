На Урале бетонная плита насмерть придавила 10-летнего ребёнка
В Свердловской области бетонная плита насмерть придавила 10-летнего ребёнка
В Свердловской области произошла трагедия, унёсшая жизнь школьника. 10-летний мальчик вместе с друзьями залез на огороженную частную территорию, где находились строительные материалы. В процессе игры одна из бетонных плит упала на малыша и насмерть придавила его.
Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Уточняется, что ЧП произошло на стройке в городе Алапаевске. Правоохранительные органы организовали проверку по факту смерти ребёнка. По данным издания, мальчик рос в многодетной семье, которая характеризовалась положительно.
«Мальчик в компании друзей через забор проник на огороженную территорию частного домовладения по ул. Володарского, на которой находились строительные материалы. В процессе игры среди бетонных плит одна из них упала на ребёнка, от полученных травм тот скончался на месте», — раскрыли обстоятельства трагедии в прокуратуре.
Ранее ребёнок и трое взрослых погибли в жёстком огненном ДТП под Хабаровском. До этого в Челябинской области пожар в бане унёс жизнь малыша.
Pixabay / skorchanov