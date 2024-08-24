На Урале бетонная плита насмерть придавила 10-летнего ребёнка

В Свердловской области произошла трагедия, унёсшая жизнь школьника. 10-летний мальчик вместе с друзьями залез на огороженную частную территорию, где находились строительные материалы. В процессе игры одна из бетонных плит упала на малыша и насмерть придавила его.

Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Уточняется, что ЧП произошло на стройке в городе Алапаевске. Правоохранительные органы организовали проверку по факту смерти ребёнка. По данным издания, мальчик рос в многодетной семье, которая характеризовалась положительно.