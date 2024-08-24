Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 16:56

На Урале бетонная плита насмерть придавила 10-летнего ребёнка

В Свердловской области бетонная плита насмерть придавила 10-летнего ребёнка

В Свердловской области произошла трагедия, унёсшая жизнь школьника. 10-летний мальчик вместе с друзьями залез на огороженную частную территорию, где находились строительные материалы. В процессе игры одна из бетонных плит упала на малыша и насмерть придавила его.

Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Уточняется, что ЧП произошло на стройке в городе Алапаевске. Правоохранительные органы организовали проверку по факту смерти ребёнка. По данным издания, мальчик рос в многодетной семье, которая характеризовалась положительно.

«Мальчик в компании друзей через забор проник на огороженную территорию частного домовладения по ул. Володарского, на которой находились строительные материалы. В процессе игры среди бетонных плит одна из них упала на ребёнка, от полученных травм тот скончался на месте», — раскрыли обстоятельства трагедии в прокуратуре.

Страшная трагедия в Сербии: Семья с четырьмя детьми погибла из-за загоревшегося электроскутера
Страшная трагедия в Сербии: Семья с четырьмя детьми погибла из-за загоревшегося электроскутера

Ранее ребёнок и трое взрослых погибли в жёстком огненном ДТП под Хабаровском. До этого в Челябинской области пожар в бане унёс жизнь малыша.

Обложка ©

Pixabay / skorchanov

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров