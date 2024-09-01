В Свердловскую область привезли продырявленный астронавтом NASA космический корабль
В музей Верхней Пышмы доставили космический корабль «Союз МС-09»
«Союз МС-09». Фото © Ura.ru
В Верхнюю Пышму (Свердловская область) доставили пилотируемый космический корабль «Союз МС-09», который шестью годами ранее стал известен на весь мир из-за странного инцидента. Об этом пишет Ura.ru.
Именно на этом корабле впервые покорять космос отправился екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев. Старт состоялся 6 июня 2018 года с космодрома Байконур, а на родную планету «Союз» вернулся 20 декабря того же года. Длительность космического турне составила 197 дней.
История этого полёта примечательна весьма загадочным фактом, который и взбудоражил тогда весь мир. На МКС тогда зафиксировали падение давления воздуха. Анализ показал, что в обшивке корабля «Союз» имеется дыра, которую проделали ещё в космосе. Результаты проведённого расследования решили не публиковать. Неофициальная версия гласит, что отверстие проделала в нём женщина-астронавт НАСА, у которой случился нервный срыв, когда она была на станции.
Напомним, что в конце августа 2018 года на МКС упало давление из-за утечки воздуха. Позднее космонавты при вскрытии обшивки нашли дыру в корпусе «Союза», где-то в районе бытового отсека. Затем там обнаружили пыль от сверления, однако понять, откуда она взялась, на тот момент было проблематично.