В Свердловскую область привезли продырявленный астронавтом NASA космический корабль

В Верхнюю Пышму (Свердловская область) доставили пилотируемый космический корабль «Союз МС-09», который шестью годами ранее стал известен на весь мир из-за странного инцидента. Об этом пишет Ura.ru .

Именно на этом корабле впервые покорять космос отправился екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев. Старт состоялся 6 июня 2018 года с космодрома Байконур, а на родную планету «Союз» вернулся 20 декабря того же года. Длительность космического турне составила 197 дней.

История этого полёта примечательна весьма загадочным фактом, который и взбудоражил тогда весь мир. На МКС тогда зафиксировали падение давления воздуха. Анализ показал, что в обшивке корабля «Союз» имеется дыра, которую проделали ещё в космосе. Результаты проведённого расследования решили не публиковать. Неофициальная версия гласит, что отверстие проделала в нём женщина-астронавт НАСА, у которой случился нервный срыв, когда она была на станции.