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1 сентября, 19:25

В Свердловскую область привезли продырявленный астронавтом NASA космический корабль

В музей Верхней Пышмы доставили космический корабль «Союз МС-09»

«Союз МС-09». Фото © Ura.ru

«Союз МС-09». Фото © Ura.ru

В Верхнюю Пышму (Свердловская область) доставили пилотируемый космический корабль «Союз МС-09», который шестью годами ранее стал известен на весь мир из-за странного инцидента. Об этом пишет Ura.ru.

Именно на этом корабле впервые покорять космос отправился екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев. Старт состоялся 6 июня 2018 года с космодрома Байконур, а на родную планету «Союз» вернулся 20 декабря того же года. Длительность космического турне составила 197 дней.

История этого полёта примечательна весьма загадочным фактом, который и взбудоражил тогда весь мир. На МКС тогда зафиксировали падение давления воздуха. Анализ показал, что в обшивке корабля «Союз» имеется дыра, которую проделали ещё в космосе. Результаты проведённого расследования решили не публиковать. Неофициальная версия гласит, что отверстие проделала в нём женщина-астронавт НАСА, у которой случился нервный срыв, когда она была на станции.

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Напомним, что в конце августа 2018 года на МКС упало давление из-за утечки воздуха. Позднее космонавты при вскрытии обшивки нашли дыру в корпусе «Союза», где-то в районе бытового отсека. Затем там обнаружили пыль от сверления, однако понять, откуда она взялась, на тот момент было проблематично.

Владимир Озеров
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