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1 сентября, 17:22

В Армавире два КамАЗа раздавили Mercedes, погибли три человека, один пострадал

Зажатый между двух фур Mercedes. Армавир. Обложка © Telegram / 23 МВД

Зажатый между двух фур Mercedes. Армавир. Обложка © Telegram / 23 МВД

В Армавире два КамАЗа раздавили легковой Mercedes, стоявший между ними на светофоре. Погибли трое человек, один пострадал. О трагической аварии сообщили в региональном МВД.

«Сегодня около 14:40 в г. Армавире на трассе «Кавказ»водитель грузового «КАМАЗа» допустил заднее столкновение с тремя автомобилями «Камаз», «Мерседес» и «Камаз» которые стояли перед светофором. В результате ДТП легковой «Мерседес» оказался зажатым между двумя грузовиками «Камаз», погибли водитель и два пассажира иномарки. Водитель виновник грузовика «Камаз» пострадал», — указано в публикации ведомства.

Зажатая между двух фур легковушка. Армавир. Обложка © Telegram / 23 МВД

Зажатая между двух фур легковушка. Армавир. Обложка © Telegram / 23 МВД

Ранее прокуратура Нижегородской области сообщила о ДТП с участием минивэна на трассе М-12 «Восток», в котором погибли 8 человек. Что именно случилось и почему в аварии так много жертв не сообщалось, оперативные службы выясняют детали случившегося.

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Юрий Лысенко
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