В Армавире два КамАЗа раздавили Mercedes, погибли три человека, один пострадал

В Армавире два КамАЗа раздавили легковой Mercedes, стоявший между ними на светофоре. Погибли трое человек, один пострадал. О трагической аварии сообщили в региональном МВД.

«Сегодня около 14:40 в г. Армавире на трассе «Кавказ»водитель грузового «КАМАЗа» допустил заднее столкновение с тремя автомобилями «Камаз», «Мерседес» и «Камаз» которые стояли перед светофором. В результате ДТП легковой «Мерседес» оказался зажатым между двумя грузовиками «Камаз», погибли водитель и два пассажира иномарки. Водитель виновник грузовика «Камаз» пострадал», — указано в публикации ведомства.

Зажатая между двух фур легковушка. Армавир. Обложка © Telegram / 23 МВД