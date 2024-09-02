Названы 5 напитков, которые согреют тело и душу осенними вечерами

Вот и наступает пора пледиков и уютных посиделок на подоконнике с чашечкой чего-то горячего. Рецептами, которые помогут согреться холодными осенними вечерами, поделились авторы URA.ru.

Горячий коктейль из моркови и яблок

Для приготовления напитка вам понадобятся: шесть яблок (для получения двух стаканов сока), две моркови, палочка корицы, две звёздочки аниса, две горошины душистого перца, пол чайной ложки кардамона, веточка розмарина и ломтик имбиря толщиной 2,5 см. Для создания согревающего коктейля нужно выжать сок из яблок и довести его до кипения на плите, добавив специи. Затем на медленном огне вареву нужно дать настоятся, а потом добавить морковный сок и имбирь.

Индийский чай масала

Приготовление начинается с кипячения 350 мл воды со 100 мл молока и специями — четырьмя горошинами чёрного перца, десятью стручками кардамона, щепоткой фенхеля, небольшой палочкой корицы и чайной ложкой имбиря. Затем нужно уменьшить огонь и варить смесь в течение 15 минут. После этого влить чёрный чай и поварить ещё минуту. В завершение можно добавить сахар и соль по вкусу.

Шоколадно-тыквенный латте со специями

Сначала взбейте 3/4 стакана кокосового молока со столовой ложкой тыквенного пюре, чайной ложкой коричневого сахара и специями для тыквенного пирога (1/4-1/2 ч.л.). Затем подогрейте смесь в микроволновке, добавьте 3–4 ст.л. какао, 1/4 ч.л. экстракта ванили и по желанию 1/4 ч.л. экстракта кокоса, тщательно перемешайте. В завершение влейте горячий кофе (150–250 мл) и подавайте с взбитыми сливками и кокосовой стружкой.

Пряный латте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Purrfect_photo

Домашний пряный латте с солёным сиропом

Для приготовления сиропа соедините 80 г кокосового сахара, 125 мл кленового сиропа, 80 мл тыквенного пюре и специи (по 1/4 ч.л. корицы, мускатного ореха и гвоздики). Доведите смесь до кипения. Затем вскипятите 250 мл миндального молока и взбейте до образования пены. Приготовьте эспрессо и смешайте две чайные ложки этого напитка с молоком и сиропом (3-4 ч.л.). Украсьте взбитыми сливками и, по желанию, добавьте немного корицы.

Яблочный глинтвейн

Напиток готовится на основе яблочного сока с добавлением специй и апельсиновой цедры. Сначала подогрейте литр яблочного сока с палочкой корицы, тремя звёздочками гвоздики и апельсиновой кожурой на медленном огне в течение 5–10 минут. По вкусу добавьте мёд или сахар для сладости. Подавайте, украсив полосками цедры и палочкой корицы.