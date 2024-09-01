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1 сентября, 19:09

В Ставрополе зампрокурора подал в суд на мэрию, чтобы найти дом знаменитому пёселю Бублику

Mash: Зампрокурора Ставрополя подал иск на мэрию из-за уличного пса

Заместитель прокурора Ставрополя Арслан Токтаньязов подал иск в отношении мэрии из-за городского пса, которого никто не забирает с улицы. Он призвал мэрию приютить собаку и выделить бюджетные средства на его содержание. А ещё привёл крепкий аргумент — жалко животное. О ситуации рассказал Mash.

Житель улиц Ставпрополя Бублик в приюте. Видео © Telegram / Mash

Пса по имени Бублик знают многие жители города. Он ведёт себя как образцовый друг человека: незлобный, ласковый и дружелюбный. Он не всегда жил на улице — раньше у пса был дом, но потом хозяин проявил не лучшие человеческие качества и выбросил питомца за дверь. Местные жители не дали осиротевшему Бублику умереть от голода, но вот домой никто забирать не стал. Эта ситуация и сподвигла зампрокурора Токтаньязова написать заявление в суд.

Требования правоохранителя простые: Бублика нужно признать городским псом и взять под опеку. Правда, до суда дело так и не дошло — зампрокурора отозвал заявление после того как работающий на пожертвования местных жителей приют для животных взял пса к себе. Сейчас Бублик в порядке — со всеми нужными прививками ждёт, когда в его жизни появится новый хозяин.

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Кстати, помните пса Кругетса из Нижнего Новгорода, которого тоже бросили хозяева и сердобольные люди на улице закормили его до массы в 100 килограммов? Ему наконец-то удалось сбросить весь лишний вес и теперь он прекрасно выглядит. Правда, от хромоты избавиться не получилось, да и новый хозяин, вероятно, именно по этой причине, до сих пор не нашёлся.

Обложка ©

Telegram / Mash

Юрий Лысенко
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