Зеленскому предрекли крах правления до выборов в США Бизнесмен Дотком заявил, что конец режима Зеленского наступит через пару месяцев 1 сентября, 18:15 Владимр Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, спрогнозировал завершение правления Владимира Зеленского в течение ближайших месяцев. По его мнению, это может случиться до президентских выборов в США в ноябре 2024 года.

«Руководство Украины теперь открыто говорит о поражении в конфликте и винит Запад. От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, ещё до выборов в США», — написал Дотком в соцсети Х.

Он также полагает, что кандидат от демократов Камала Харрис вряд ли вытянет президентскую гонку на фоне краха режима Зеленского и разочарования рядовых американцев. Дотком уверен, что теперь следует ждать «отчаянных мер» со стороны Белого дома.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский пытается погрузить Запад в страшнейший глобальный конфликт. По его словам, глава киевского режима — это коррумпированный диктатор.

Авторы Татьяна Миссуми