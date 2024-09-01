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1 сентября, 18:27

Автобус рейса Анапа — Москва протаранил машины в пробке на ЦКАД

Ещё одно массовое ДТП на ЦКАД произошло практически на месте предыдущего. Автобус рейса Анапа — Москва протаранил машины, которые стояли в «мëртвой» пробке из-за первого столкновения, сообщает SHOT.

Уточняется, что новая авария произошла около 20:30, всего повреждения получили 12 автомобилей: сам междугородний автобус, самосвал и 10 легковушек. В салоне автобуса находилось 46 человек, предварительно, серьёзные травмы никто не получил. Предварительно, серьёзные травм никто не получил.

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Ранее мы писали, что незадолго до этого автобус с 27 рабочими перевернулся после столкновения с двумя фурами на ЦКАД под Москвой. 1 человек погиб, минимум 5 получили серьëзные травмы. На данный момент на месте работают все экстренные службы, причины аварии выясняются.

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Life.ru

Александра Мышляева
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