Автобус рейса Анапа — Москва протаранил машины в пробке на ЦКАД

Ещё одно массовое ДТП на ЦКАД произошло практически на месте предыдущего. Автобус рейса Анапа — Москва протаранил машины, которые стояли в «мëртвой» пробке из-за первого столкновения, сообщает SHOT.

Уточняется, что новая авария произошла около 20:30, всего повреждения получили 12 автомобилей: сам междугородний автобус, самосвал и 10 легковушек. В салоне автобуса находилось 46 человек, предварительно, серьёзные травмы никто не получил. Предварительно, серьёзные травм никто не получил.