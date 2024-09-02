Атаки ВСУ на школы и другие гражданские объекты в Курской области и ДНР можно сравнить с терактом в Беслане. Об этом заявил иранский политолог и специалист по международной безопасности профессор Рухолла Модаббер.

«Правительство Украины и неонацистские батальоны ВСУ по аналогии осуществили многочисленные теракты в Донбассе, обстреливая школы, больницы, детские сады, рынки и гражданские объекты. Убийства обычных людей и преступления, совершённые украинской армией в Курской области, вписываются в эту картину», — отметил собеседник ТАСС.

По его словам, террористы, которые орудовали в начале 2000 годов в России были почти все уничтожены, однако некоторые из них затаились за границей. Он отметил, что США и Великобритания поддерживали этих боевиков, которые сначала поехали воевать в Сирию на стороне международных террористических группировок, а в 2014 году отправились с «Азовом»* в атаку на мирные регионы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что пять детей пострадали в Донецке из-за детонации взрывоопасного предмета. Он отметил, что ещё двое взрослых получили ранения во время обстрела. Кроме того, повреждены восемь жилых домов в Никитовском районе Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры в Петровском районе города.