В Белоруссии протестируют новый учебник истории с разделом о выборах 2020 года
Министр образования Белоруссии Андрей Иванец и журналист ОНТ листают новый учебник по истории. Обложка © Telegram / ONT NEWS
В Белоруссии в новом учебном году протестируют учебник по истории для 11-х классов, в котором будет раздел о событиях, последовавших за президентскими выборами 2020 года. Об этом заявил министр образования республики Андрей Иванец.
«Перед тем, как мы в этом году издали для всех школ учебное пособие, в прошлом году оно проходило испытания, апробацию на 21 школе нашей страны. И те школы, которые были в прошлом году «в пилоте», с 1 сентября в 11 классе будут изучать тоже новый учебный предмет по новому учебнику <...> И там, как раз-таки <...> уже нашли своё отражение события 2020 года со всеми оценками: почему и кто хотел совершить <...> государственный переворот», — цитирует главу ведомства телеканал ОНТ.
Министр добавил, что в учебнике также есть информация о том, как формировалось Всебелорусское народное собрание и как вводился единый день голосования на парламентских и местных выборах. А ещё он назвал отличительное качество нового пособия — оно подходит к истории Белоруссии в контексте всемирной истории, как и было задумано при его создании. Все десятиклассники с 1 сентября будут учиться именно по этому материалу, также книга насыщена множеством иллюстраций: картами, фотографиями и схемами. Половина учебника будет методической, в нём внедрена лента времени, на которой будут отображены известные ключевые события в мировой истории и то, что в это время происходило в Белоруссии.
А ещё недавно стало известно, что белорусские власти работают над созданием сервиса, который станет альтернативой видеохостингу YouTube. Он будет называться videobel.by и станет первым шагом для замены западной площадки. Сервис позволит смотреть ролики в любое время, в любом месте и с любого устройства.