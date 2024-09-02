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1 сентября, 22:58

«Я обошёл её со спины»: Убийца 51-летней бизнесвумен раскрыл леденящие душу подробности преступления

Задушивший начальницу житель Ленобласти рассказал, как расправился с жертвой

Следственный комитет по Ленобласти предъявил обвинение 47-летнему мужчине, который жестоко расправился с 51-летней начальницей в лесном массиве, задушив её проволокой. В ходе следственных мероприятий убийца показал правоохранителям место преступления, а также поделился подробностями содеянного.

«Я обошёл её со спины, сначала рукой захватил сзади, уронил. Потом я подошёл к машине, открыл багажник, увидел проволоку, и когда она поднималась, накинул на шею проволоку и начал душить. <…> Дальше я за ноги оттащил туда, наломал веток и закидал ветками», — рассказал следователям убийца.

Следственные мероприятия на месте преступления. Видео © Telegram / Следком47

Злоумышленнику предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. Следствие потребовало избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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О гибели петербургской бизнесвумен стало известно 1 сентября. Изначально личный водитель почившей попытался стрясти с её родственников 10-миллионный выкуп, параллельно стараясь отвести от себя подозрения. Впрочем, позже он сам обратился в полицию и сознался в содеянном.

Обложка ©

Telegram / Следком47

Илья Пушкарев
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