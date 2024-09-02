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2 сентября, 03:19

Камчатский вулкан Шивелуч дважды за день выбросил столбы пепла

Выброс пепла на вулкане Шивелуч. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН

Выброс пепла на вулкане Шивелуч. Обложка © Telegram / ИВиС ДВО РАН

Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч дважды выпустил столбы пепла. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сначала выброс достиг высоты до 8000 метров над уровнем моря. Спустя несколько часов Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксировала пепловый выброс до 4 километров.

В МЧС уточнили, что шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. На пути его распространения отсутствуют населённые пункты, однако при изменении направления ветра не исключено оседание незначительного количества пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского, Карагинского, Пенжинского и Олюторского муниципальных районов.

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Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. На вулкане сохраняется опасность выброса пепла на высоту до 10 км над уровнем моря.

В середине августа из-за Шивелуча даже объявляли красный авиационный код. Напомним, вулкан расположен примерно в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Артур Лапсаков
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