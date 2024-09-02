Камчатский вулкан Шивелуч дважды за день выбросил столбы пепла

Извергающийся на Камчатке вулкан Шивелуч дважды выпустил столбы пепла. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сначала выброс достиг высоты до 8000 метров над уровнем моря. Спустя несколько часов Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) зафиксировала пепловый выброс до 4 километров.

В МЧС уточнили, что шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. На пути его распространения отсутствуют населённые пункты, однако при изменении направления ветра не исключено оседание незначительного количества пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского, Карагинского, Пенжинского и Олюторского муниципальных районов.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. На вулкане сохраняется опасность выброса пепла на высоту до 10 км над уровнем моря.