Врата в ад: Гигантский огненный разлом обратил в бегство жителей Исландии

На юго-западе Исландии проснулся вулкан Сундхнукур, сообщает телеканал RUV со ссылкой на экстренные службы близлежащего города Гриндавика. В месте извержения образовалась расщелина шириной почти четыре километра, из которой вытекает лава.

На опубликованных кадрах видно, как магма фонтаном вырывается из-под земли. Распространение раскалённых масс вынудило местную пожарную службу объявить эвакуацию в некоторых районах.

Извержение вулкана Сундхнукур. Видео © X / TabZ