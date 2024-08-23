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23 августа, 00:20

Врата в ад: Гигантский огненный разлом обратил в бегство жителей Исландии

Вулкан Сундхнукур проснулся в Исландии неподалёку от города Гриндавик

«Огненные врата» в исполнении вулкана Сундхнукур. Обложка © X / Jacopo K. Natale, Ph.D.

«Огненные врата» в исполнении вулкана Сундхнукур. Обложка © X / Jacopo K. Natale, Ph.D.

На юго-западе Исландии проснулся вулкан Сундхнукур, сообщает телеканал RUV со ссылкой на экстренные службы близлежащего города Гриндавика. В месте извержения образовалась расщелина шириной почти четыре километра, из которой вытекает лава.

На опубликованных кадрах видно, как магма фонтаном вырывается из-под земли. Распространение раскалённых масс вынудило местную пожарную службу объявить эвакуацию в некоторых районах.

Извержение вулкана Сундхнукур. Видео © X / TabZ

«Прямо сейчас не похоже, что Гриндавик в опасности, но мы не может утверждать что-либо, пока ситуация не начнёт стабилизироваться», — прокомментировал ситуацию RUV представитель метеорологической службы Исландии Бенедикт Офейгссон.

На Камчатке объявлен красный авиационный код из-за вулкана
На Камчатке объявлен красный авиационный код из-за вулкана

Серия извержений недавно была зафиксирована и на Камчатке. "Заговорил" вулкан Шивелуч, дважды выбросивший столб пепла на высоту 2,5 и 4,5 километра. Затем один из его рекордов повторил вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир.

Илья Пушкарев
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