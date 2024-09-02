Два беспилотника сбили за ночь над Белгородской областью и Чёрным морем
Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Один дрон был сбит в Белгородской области, другой — над акваторией Чёрного моря.
Помимо БПЛА, ВСУ запустили по Белгороду и снаряды, предварительно, РСЗО Vampire. Удары пришлись в один социальный и один коммерческий объекты. Также загорелись несколько машин, в зданиях поблизости выбиты окна.
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