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2 сентября, 04:20

Два беспилотника сбили за ночь над Белгородской областью и Чёрным морем

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Один дрон был сбит в Белгородской области, другой — над акваторией Чёрного моря.

Житель Шагаровки скончался в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
Житель Шагаровки скончался в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Помимо БПЛА, ВСУ запустили по Белгороду и снаряды, предварительно, РСЗО Vampire. Удары пришлись в один социальный и один коммерческий объекты. Также загорелись несколько машин, в зданиях поблизости выбиты окна.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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