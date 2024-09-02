Польские истребители ночью охраняли небо из-за «охоты» российской авиации на Украине

Польские истребители поднялись в воздух ночью на юго-востоке страны из-за интенсивной работы российской дальней авиации. Об этом отчиталось оперативное командование Вооружённых сил республики в соцсети X.

«В юго-восточной части страны может повыситься уровень шума в связи с началом полётов польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве», — заявили в ведомстве и подчеркнули, что приняли все необходимые меры ради обеспечения безопасности.

Оперативное командование добавило, что решение поднять истребители в небо было связано с «интенсивной деятельностью дальней авиации России» в ночь на 2 сентября.