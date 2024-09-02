Польские истребители ночью охраняли небо из-за «охоты» российской авиации на Украине
Польские истребители поднялись в воздух из-за активности дальней авиации России
Истребитель ВС Польши. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images
Польские истребители поднялись в воздух ночью на юго-востоке страны из-за интенсивной работы российской дальней авиации. Об этом отчиталось оперативное командование Вооружённых сил республики в соцсети X.
«В юго-восточной части страны может повыситься уровень шума в связи с началом полётов польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве», — заявили в ведомстве и подчеркнули, что приняли все необходимые меры ради обеспечения безопасности.
Оперативное командование добавило, что решение поднять истребители в небо было связано с «интенсивной деятельностью дальней авиации России» в ночь на 2 сентября.
Напомним, сегодня ночью на всей территории Украины объявили режим воздушной опасности. СМИ писали о взрывах в городе Борисполь, Киеве и Харькове. К утру тревога была отменена.