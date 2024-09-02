Казахстанский банк снова принимает денежные переводы через «Золотую корону»
Казахстанский Freedom Bank возобновил обслуживание переводов «Золотой короны»
Казахстанский Freedom Bank снова начал обслуживаться денежные переводы через российскую платёжную систему «Золотая корона». Об пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
«В настоящее время переводы через систему «Золотая Корона» во Freedom Bank возобновлены», — рассказали представители кредитной организации.
А китайские банки начали возвращать средства за поставленные в Россию товары. По словам предпринимателей, средства поступают обратно спустя три-четыре месяца после поставок.
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