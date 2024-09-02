Казахстанский банк снова принимает денежные переводы через «Золотую корону»

Казахстанский Freedom Bank снова начал обслуживаться денежные переводы через российскую платёжную систему «Золотая корона». Об пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«В настоящее время переводы через систему «Золотая Корона» во Freedom Bank возобновлены», — рассказали представители кредитной организации.