Море, горы, целебные воды: Названо 5 лучших направлений для отдыха в России в бархатный сезон

Российским туристам предложили пять направлений, где можно отдохнуть этой осенью, не выезжая за пределы страны. На первое место аналитики «Яндекс Путешествий» поставили Владивосток, пишет RT.

Столицу Приморского края лучше всего посещать с конца августа по октябрь. Именно в это время там наиболее комфортная погода, которая позволит насладиться морскими пейзажами. Билет из Москвы в одну сторону будет стоить от 17,1 тысячи рублей.

«Начните знакомство с Владивостоком с прогулки по знаменитому Русскому мосту. Он соединяет город с островом Русский и открывает захватывающие виды на море и окрестности. На самом острове обязательно посетите Приморский океанариум», — посоветовали эксперты.

Также в списке есть Нижний Новгород. В бархатный сезон здесь уменьшается поток туристов, а погода остаётся приятной. Это идеальное время для прогулок по старинным улочкам и знакомства с богатым культурным наследием города. Поездка на поезде от Москвы до Нижнего Новгорода обойдётся от 1,3 тысячи рублей.

В топ-5 направлений попал и Кисловодск, который славится целебными источниками и живописными окрестностями. Главной достопримечательностью города является курортный парк, один из крупнейших в Европе. Сначала надо долететь до Минеральных вод, а затем на автобусе или такси до Кисловодска. Всё вместе будет стоить от 3,3 тысячи рублей.

Не надо сбрасывать со счетов и небольшой курортный город на побережье Каспийского моря под названием Избербаш. Осенью пляжи освобождаются от основного потока туристов и становятся хорошим местом для спокойного отдыха. Сначала нужно долететь до Махачкалы, а затем добраться наземным транспортом до Избербаша. Билеты обойдутся одному человеку в среднем от 2,2 тысячи рублей.

Осенний Калининград также порадует туристов мягким климатом. Среди главных достопримечательностей самой западной точки страны — Кафедральный собор, где находится могила философа Иммануила Канта, музей янтаря и Форт №5. Прямой перелёт из Москвы стоит от 3,5 тысяч рублей.